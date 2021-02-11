科指升4.4%跑贏恒指 恒指升463點重上10天及50天線 科指股全升
文章日期：2021年3月11日 12:13
恒指今早高開2點，最多跌14點後轉升，高位升504點，半日收市升463點或1.6%，報29371點，重上10天線(29133.69點)及50天線(29084.35點)，成交金額1093億元；國指升277點或2.51%，報11337點。恒生科技指數收報8582點，升4.45%，跑贏恒指，成份股亦全升。
藍籌35隻升，16隻下跌，1隻無升跌。石藥（1093）升9.07%，收報9.5元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌1.88%，收報46.85元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低46點。美團（3690）升8.33%，收報343.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻124點。
恒生科技指數成份股32隻升。升幅最大的是微盟（2013）收報20.5元，升10.69%；升幅最小的是新東方在綫（1797）收報19.54元，升0.31%。
「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）升0.61%，收報229.8元；騰訊（0700）升3.26%，收報680元；美團（3690）升8.33%，收報343.4元；小米（1810）升2.98%，收報22.45元。
北水南下合計淨流入31.76億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入43.98億元人民幣，較上日減少15.83%，連續第3日流入，累計流入120.54億元。
多間公司公布業績，績前表現如下。中銀航空租賃（2588）半日收報6.61元，升1.69%；中國聯通（0762）收報4.86元，跌1.02%；佐丹奴國際（0709）半日收報1.57元，升2.6%；京東（9618）收報358元，升4.86%；港鐵（0066）收報48.4元，跌1.22%；融創（1918）收報30.6元，跌0.16%；太古（0019）收報55.7元，升1.92%；太古地產（1972）收報24.95元，升0.6%。
廣聯工程（1413）上市，定價0.54元。半日收報0.44元，跌18.5%。
融創服務（1516）去年多賺1.22倍，純利6.01億元人民幣，末期息5.8分。半日收報20.85元，跌0.71%。
中國宏橋（1378）折讓約11%，以每股9.72元，配售2.43億股，新股佔經發行股本約2.66%，集資23.2億元。半日收報10.46元，跌4.2%。
標普道瓊指數和富時羅素將剔除小米和籮筐技術等。小米升2.98%。
中韓台快速復蘇 Prada下半年錄2.16億歐元經營溢利。普拉達（1913）收報49.8元，升3.64%。
博雅互動（0434）發盈警，料去年盈轉虧蝕4000萬人幣。半日收報0.65元，升3.17%。
中飛租賃（1848）發盈警，料盈利按年大減逾六成。半日收報6.61元，升1.6%。
人行公布2月底M2按年增10.1%。內銀股方面，工行（1398）升1.08%，收報5.59元；交行（3328）升0.88%，收報4.61元；中行（3988）跌0.69%，收報2.87元；建行（0939）升2.02%，收報6.56元。
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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