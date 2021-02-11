恒指今早高開2點，最多跌14點後轉升，高位升504點，半日收市升463點或1.6%，報29371點，重上10天線(29133.69點)及50天線(29084.35點)，成交金額1093億元；國指升277點或2.51%，報11337點。恒生科技指數收報8582點，升4.45%，跑贏恒指，成份股亦全升。