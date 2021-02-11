李寧參與創建的SPAC公司申請於紐交所上市
文章日期：2021年3月11日 11:33
《華爾街日報》引述提交予美國證交會(SEC)的文件顯示，前中國體操王子、李寧（2331）創辦人李寧創建的特殊目的收購公司(SPAC)尋求通過首次IPO集資約2.5億美元（約19.5億港元）。
文件顯示，李寧聯同私募基金萊恩資本(LionRock Capital)和前高盛高層共同創建SPAC公司Trinity Acquisition Corp。後者尋求在紐約證交所掛牌，以每股10美元的價格，發售約2500萬股，並計劃在約24個月內完成初始合併交易。文件顯示，李寧、萊恩資本創辦人蔣家強和該前高盛高層，三人在IPO後，保留Trinity Acquisition近20%的股份。
據報，Trinity Acquisition的收購目標是在中國的業務規模相對較小、希望在中國擴張的企業，包括在數字經濟領域，例如數字健身和電子競技。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
WSJ反駁陳茂波:勿再試圖游說國際 應接受真正掌管香港的人是習近平