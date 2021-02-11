文件顯示，李寧聯同私募基金萊恩資本(LionRock Capital)和前高盛高層共同創建SPAC公司Trinity Acquisition Corp。後者尋求在紐約證交所掛牌，以每股10美元的價格，發售約2500萬股，並計劃在約24個月內完成初始合併交易。文件顯示，李寧、萊恩資本創辦人蔣家強和該前高盛高層，三人在IPO後，保留Trinity Acquisition近20%的股份。

據報，Trinity Acquisition的收購目標是在中國的業務規模相對較小、希望在中國擴張的企業，包括在數字經濟領域，例如數字健身和電子競技。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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