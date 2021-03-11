許漢忠大灣區航空仍在申請航空營運人許可證等程序，據他了解，公司向空運牌照局的申請無收到反對，但接獲申訴。他對申請絕對有信心，希望所有申請能在今年第三季完成，年底前3架飛機可投入服務。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

1個月HIBOR連升5日

SEC警告：名人參與SPAC並不意味適合所有人

標普：全球債務佔GDP升至記錄高位 料違約量觸及逾11年高

2月國內智能電話出貨量按年升237%

MSCI：剔出小米指引延遲至周五

WSJ反駁陳茂波:勿再試圖游說國際 應接受真正掌管香港的人是習近平

恒指高開2點 廣聯工程跌5.5% 宏橋配股跌7.3%

滬深三大指數小幅高開 人行開展百億人幣逆回購

巴菲特成為第6位身家超過1000億美元富豪

港股ADR升10點 聯通、京東、太古等業績 廣聯工程上市

富時羅素：按計劃剔出小米和籮筐技術

眾議院通過1.9萬億美元刺激法案 拜登擬周五簽署

通脹壓力仍處低位 美債息回落 道指創新高升464點 納指向下