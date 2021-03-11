許漢忠：大灣區航空牌照申請無反對但有申訴 希望第三季完成
文章日期：2021年3月11日 11:26
大灣區航空董事許漢忠接受電台訪問時稱，大灣區航空屬東海集團，絕對有財政能力支持發展，公司計劃在今年第二季招聘人手。
許漢忠大灣區航空仍在申請航空營運人許可證等程序，據他了解，公司向空運牌照局的申請無收到反對，但接獲申訴。他對申請絕對有信心，希望所有申請能在今年第三季完成，年底前3架飛機可投入服務。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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