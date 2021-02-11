1個月HIBOR連升5日
文章日期：2021年3月11日 11:17
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR，連升5日，升0.2點子至0.16976%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.18點子至0.03774%；1星期HIBOR跌0.16點子至0.06679%；2星期HIBOR跌0.54點子至0.09036%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.22點子至0.23732%；6個月期HIBOR升0.21點子至0.45107%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.60679%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.10713%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0626%，連續3日擴闊，利差是2020年12月28日後最高，當日差距為0.081%
對上一次連續3日擴闊，是2021年3月03日，當日利差報0.0241%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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