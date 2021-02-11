證交會指出，明星與所有人一樣，都可能被高風險的投資所誘惑，而明星往往有更高的承受損失的能力。文章指出，SPAC與傳統首次公開發售（IPO）不同，涉及特定風險，例如SPAC可能涉及利益衝突，發起人（sponsor）的利益與散戶的利益未必一致。此外，雖然SPAC結構上大致相似，但每隻SPAC在設計上都可能存在自身的特點，散戶需要在投資時加以考慮。

證交會呼籲，於投資SPAC前，要確保完成三項步驟。首先要查驗該SPAC的背景，包括推介SPAC的人士是否為持牌人；其次要閱讀SPAC招股書，確認發起人的背景、經驗以及謀利動機，SPAC的結構，合併的商業計劃，以及股東權益等；最後要結合自身投資的目標，權衡個人的成本、風險胃納、投資時間、債務等。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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