SEC警告：名人參與SPAC並不意味適合所有人
文章日期：2021年3月11日 10:57
美國證交會（SEC）旗下投資者保護及倡導辦公室（OIEA）昨夜就市場大熱的「特殊目的收購公司」（SPAC）發出投資者警告，指不可僅僅因為「明星效應」便投資SPAC。文章指出，從影視明星到體育明星，以及知名個人投資者，都正於各種平台推介SPAC。證交會強調，有知名人士參與特定SPAC，並不代表這隻SPAC適合所有投資者。該會強調，「僅僅因為有知名人士投資或讚揚SPAC便跟風投資，永遠不是一個好主意」。
證交會指出，明星與所有人一樣，都可能被高風險的投資所誘惑，而明星往往有更高的承受損失的能力。文章指出，SPAC與傳統首次公開發售（IPO）不同，涉及特定風險，例如SPAC可能涉及利益衝突，發起人（sponsor）的利益與散戶的利益未必一致。此外，雖然SPAC結構上大致相似，但每隻SPAC在設計上都可能存在自身的特點，散戶需要在投資時加以考慮。
證交會呼籲，於投資SPAC前，要確保完成三項步驟。首先要查驗該SPAC的背景，包括推介SPAC的人士是否為持牌人；其次要閱讀SPAC招股書，確認發起人的背景、經驗以及謀利動機，SPAC的結構，合併的商業計劃，以及股東權益等；最後要結合自身投資的目標，權衡個人的成本、風險胃納、投資時間、債務等。
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