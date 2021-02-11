標普：全球債務佔GDP升至記錄高位 料違約量觸及逾11年高
文章日期：2021年3月11日 10:38
標普認為，全球債務佔GDP的比例已升至記錄高位，相信違約數量也可能觸及2009年以來的最高水平。
標普指，去年底全球債務總額估計達到創紀錄的201萬億美元，相當於GDP的267%，其基線預測是，今年底美國連續12個月投機級企業違約率將從2020年12月的6.6%升至7%；歐洲則將從5.3%升至6.5%。
標普認為，通脹之下債權人擔心再投資風險回報受影響，或引致更高的償債成本並減少資金的可及性，一些背負沈重債務及受疫情衝擊的行業，例如航空、休閑，其信用指標恢復時間推遲到2022年以後。
預計到今年底，全球債務佔GDP的比重將降至258%，然後2022-2023年在255%-256%左右企穩。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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