WSJ反駁陳茂波:勿再試圖游說國際 應接受真正掌管香港的人是習近平
文章日期：2021年3月11日 10:01
美國傳統基金會將香港及澳門剔出經濟自由度指數，並指港澳政策由北京控制。財政司司長陳茂波去信《華爾街日報》指，對有關決定表示遺憾，重申本港奉行「一國兩制」，可保障自由。《華爾街日報》編輯部刊出評論文章反駁陳茂波，直言「不要再試圖讓世界相信香港環境如以前一樣，而是應該接受現實，現在真正掌管香港的人是中國國家主席習近平。」
文章引述2017年中國外交部發言人陸慷指，1984年與英國簽署的《中英聯合聲明》是歷史文件，已「不再具有任何現實意義」，可見北京已表明《中英聯合聲明》是一紙空文。（Beijing has made clear the Joint Declaration is a dead letter.）換言之，聯合聲明所保證的「一國兩制」已不存在。
文章呼籲陳茂波不必再嘗試游說國際香港經濟自由沒有改變。「中國非新加坡。在中國，持不同政見的人士可以被消失。外國商人可能會被捕並被作為外交人質。」文中舉例指，現在有兩名加拿大人被中國政府挾持，以威脅加拿大政府不要引渡孟晚舟到美國。
文中亦引用國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍早前的「愛國者治港」言論，並舉例《蘋果日報》創辦人黎智英被捕、國泰航空（0293）空中服務員因參與示威而被禁飛、梁振英籲抵制未表態撐《港區國安法》的匯豐銀行（0005），反問陳茂波香港還有經濟自由嗎（Economic freedom）？
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