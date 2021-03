文章引述2017年中國外交部發言人陸慷指,1984年與英國簽署的《中英聯合聲明》是歷史文件,已「不再具有任何現實意義」,可見北京已表明《中英聯合聲明》是一紙空文。(Beijing has made clear the Joint Declaration is a dead letter.)換言之,聯合聲明所保證的「一國兩制」已不存在。

文章呼籲陳茂波不必再嘗試游說國際香港經濟自由沒有改變。「中國非新加坡。在中國,持不同政見的人士可以被消失。外國商人可能會被捕並被作為外交人質。」文中舉例指,現在有兩名加拿大人被中國政府挾持,以威脅加拿大政府不要引渡孟晚舟到美國。

文中亦引用國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍早前的「愛國者治港」言論,並舉例《蘋果日報》創辦人黎智英被捕、國泰航空(0293)空中服務員因參與示威而被禁飛、梁振英籲抵制未表態撐《港區國安法》的匯豐銀行(0005),反問陳茂波香港還有經濟自由嗎(Economic freedom)?

