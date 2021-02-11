手機設備股向上，雷蛇（1337）現報2.31元，升3.13%；鴻騰（6088）現報2.58元，升1.57%；丘鈦（1478）現報14.06元，升2.33%；舜宇（2382）現報193.6元，升2.27%；高偉電子（1415）現報5元，升2.25%；通達（0698）現報0.59元，跌1.67%；瑞聲（2018）現報42.7元，升1.67%；比亞迪電子（0285）現報43.6元，升3.2%；信利國際（0732）現報1.39元，升4.51%；富智康（2038）現報1.12元，升3.7%；小米（1810）現報21.9元，升0.46%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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