2月國內智能電話出貨量按年升237%
文章日期：2021年3月11日 10:22
中國工信部信通院公布，2月國內智能電話出貨量2134.2萬部，按年升237%，上月增速為94.3%。受疫情影響，去年同期出貨量634.1萬部。2月國內市場5G手機出貨量1507.1萬部，佔同期手機出貨量的69%。
手機設備股向上，雷蛇（1337）現報2.31元，升3.13%；鴻騰（6088）現報2.58元，升1.57%；丘鈦（1478）現報14.06元，升2.33%；舜宇（2382）現報193.6元，升2.27%；高偉電子（1415）現報5元，升2.25%；通達（0698）現報0.59元，跌1.67%；瑞聲（2018）現報42.7元，升1.67%；比亞迪電子（0285）現報43.6元，升3.2%；信利國際（0732）現報1.39元，升4.51%；富智康（2038）現報1.12元，升3.7%；小米（1810）現報21.9元，升0.46%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
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合辦：明報財經 及 王道財經
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