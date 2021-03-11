恒指高開2點 廣聯工程跌5.5% 宏橋配股跌7.3%
文章日期：2021年3月11日 09:31
恒指今早高開2點或0.01%，報28909點，成交金額64億元；國指今早高開39點或0.37%，報11099點。恒生科技指數開市報8232點，升0.2%。恒指10天線(29087.57點)逼近50天線(29075.13點)。
藍籌26隻升，10隻下跌，16隻無升跌。蒙牛（2319）升3.66%，報42.5元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；匯控（0005）跌1.99%，報46.8元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。
恒生科技指數成份股15隻升，7隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）開市報285元，升2.44%；跌幅最大的是祖龍娛樂（9990）開市報15.2元，跌1.55%。
北水南下合計淨流入0.38億元，南水北上合計淨流入52.25億元人民幣，較上日增加114.93%。
多間公司公布業績，包括中銀航空租賃（2588）開市報75.15元，無升跌；中國聯通（0762）開市報4.91元，無升跌；佐丹奴國際（0709）開市報1.54元，升0.65%；京東（9618）開市報346元，升1.35%；港鐵（0066）開市報49元，無升跌；融創（1918）開市報30.75元，升0.33%；太古（0019）開市報54.75元，升0.18%；太古地產（1972）開市報24.8元，無升跌。
廣聯工程（1413）上市，定價0.54元。開市報0.51元，跌5.5%。
融創服務（1516）去年多賺1.22倍，純利6.01億元人民幣，末期息5.8分。開市報21元，無升跌。
中國宏橋（1378）折讓約11%，以每股9.72元，配售2.43億股，新股佔經發行股本約2.66%，集資23.2億元。開市報10.12元，跌7.3%。
標普道瓊指數和富時羅素將剔除小米（1810）和籮筐技術等。小米（1810）開市報21.5元，跌1.38%。
中韓台快速復蘇 Prada下半年錄2.16億歐元經營溢利。普拉達（1913）開市報48.05元，無升跌。
博雅互動（0434）發盈警，料去年盈轉虧蝕4000萬人幣。開市報0.63元，無升跌。
中飛租賃（1848）發盈警，料盈利按年大減逾六成。開市報6.5元，無升跌。
人行：2月底M2按年增10.1%。內銀股方面，工行（1398）升0.54%，報5.56元；交行（3328）無升跌，報4.57元；中行（3988）無升跌，報2.89元；建行（0939）升0.16%，報6.44元。
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