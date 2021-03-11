根據彭博億萬富豪指數，「千億美元富豪俱樂部」會員如今為6人，依序為全球首富貝索斯 (1800億美元)、Tesla馬斯克 (1740億美元)、微軟蓋茲 (1370億美元)、LVMH 集團行政總裁 Bernard Arnault(1190 億美元)、Facebook朱克伯格 (1010 億美元)，以及巴菲特。

不過，巴菲特推動「捐贈誓言」(Giving Pledge)，由2006年起捐出巴郡股票，所持巴郡A股減少近一半，有傳媒計算，如果沒有損贈這些股票，巴菲特現今身價超過1920億美元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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