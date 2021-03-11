巴菲特成為第6位身家超過1000億美元富豪
文章日期：2021年3月11日 09:05
股神巴菲特旗下巴郡A股隔晚創新高見40萬美元，使巴菲特的身家亦一度升至1010億美元，收市股價回落但其身家仍達1004億美元，使他成為全球第6位身家超過1000億美元的富豪。
根據彭博億萬富豪指數，「千億美元富豪俱樂部」會員如今為6人，依序為全球首富貝索斯 (1800億美元)、Tesla馬斯克 (1740億美元)、微軟蓋茲 (1370億美元)、LVMH 集團行政總裁 Bernard Arnault(1190 億美元)、Facebook朱克伯格 (1010 億美元)，以及巴菲特。
不過，巴菲特推動「捐贈誓言」(Giving Pledge)，由2006年起捐出巴郡股票，所持巴郡A股減少近一半，有傳媒計算，如果沒有損贈這些股票，巴菲特現今身價超過1920億美元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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