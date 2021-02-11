港股ADR升10點 聯通、京東、太古等業績 廣聯工程上市
文章日期：2021年3月11日 08:48
美債息回落推高美股，港股ADR升10點或0.04%，報28917點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.3%，折合報656.54元；阿里巴巴（9988）跌0.48%，折合報227.31元；小米（1810）跌1.74%，折合報21.42元；美團（3690）跌0.93%，折合報314.07元；匯控（0005）升1.04%，折合報48.25元；建行（0939）升0.07%，折合報6.43元。
道期無升跌，標期微升0.04%，納期升0.08%。日股現升0.01%，韓股現升0.66%，澳股現跌0.37%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括中銀航空租賃（2588）、中國聯通（0762）、佐丹奴國際（0709）、京東（9618）、港鐵（0066）、融創中國（1918）、太古（0019）、太古地產（1972）等。
廣聯工程（1413）上市，定價0.54元。
融創服務（1516）去年多賺1.22倍，純利6.01億元人民幣，末期息5.8分。
中國宏橋（1378）折讓約11%，以每股9.72元，配售2.43億股，新股佔經發行股本約2.66%，集資23.2億元。
標普道瓊指數和富時羅素將剔除小米（1810）和籮筐技術等。
中韓台快速復蘇 Prada下半年錄2.16億歐元經營溢利。留意普拉達（Prada）（1913）。
博雅互動（0434）發盈警，料去年盈轉虧蝕4000萬人幣。
中飛租賃（1848）發盈警，料盈利按年大減逾六成。
人行：2月底M2按年增10.1%。留意內銀股。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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