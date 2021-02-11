道期無升跌，標期微升0.04%，納期升0.08%。日股現升0.01%，韓股現升0.66%，澳股現跌0.37%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括中銀航空租賃（2588）、中國聯通（0762）、佐丹奴國際（0709）、京東（9618）、港鐵（0066）、融創中國（1918）、太古（0019）、太古地產（1972）等。

廣聯工程（1413）上市，定價0.54元。

融創服務（1516）去年多賺1.22倍，純利6.01億元人民幣，末期息5.8分。

中國宏橋（1378）折讓約11%，以每股9.72元，配售2.43億股，新股佔經發行股本約2.66%，集資23.2億元。

標普道瓊指數和富時羅素將剔除小米（1810）和籮筐技術等。

中韓台快速復蘇 Prada下半年錄2.16億歐元經營溢利。留意普拉達（Prada）（1913）。

博雅互動（0434）發盈警，料去年盈轉虧蝕4000萬人幣。

中飛租賃（1848）發盈警，料盈利按年大減逾六成。

人行：2月底M2按年增10.1%。留意內銀股。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

富時羅素：按計劃剔出小米和籮筐技術

眾議院通過1.9萬億美元刺激法案 拜登擬周五簽署

通脹壓力仍處低位 美債息回落 道指創新高升464點 納指向下