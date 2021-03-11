1,400美元的紓困支票將在幾天內寄出，多數美國人將有資格領取。刺激法案提供了新的健康保險補貼和兒童稅收抵免，每周300美元的補充失業救濟金將延長至9月。州和地方政府將獲得3600億美元的救助資金，陷入困境的工會養老基金也將獲得援助，政府還將發放用於擴大疫苗接種和重新開放學校的資金。

投票未獲共和黨議員支持，並有一位民主黨人反對。

白宮表示，美國家庭將在3月底之前根據國會批准的疫情紓困法案收到1400美元的補助金。白宮稱，財政部和國稅局正努力確保能夠在本月開始發放補助金。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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