道指高開74點見全日低位，曾升最多556點，高見32389.5點，創歷史新高，收市升464點，創收市價計新高，連升4日累計升1372.88點，對上一次連升4日是2月24日。標指連升2日，累計升77.46點。

道瓊斯工業平均指數收漲464點，升幅1.46%，報32297點。標普500指數收漲23點，升幅0.61%，報3898點。納斯達克綜合指數收跌4點，或0.04%，報13068點。

波音升6.3%，報245.34美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻96點，而聯合健康跌0.68%，報349.6元，拖低道指15點。

科技股方面，蘋果收市報119.98元，跌0.91%，谷歌母公司Alphabet收市報2036.19元，跌0.2%，亞馬遜收市報3057.64元，跌0.17%，Facebook收市報264.9元，跌0.31%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.41%，報422點。德國DAX指數收漲0.71%，報14540點；法國CAC 40指數漲1.11%，報5990點；英國富時100指數收跌0.08%，報6725點。