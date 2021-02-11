通脹壓力仍處低位 美債息回落 道指創新高升464點 納指向下
文章日期：2021年3月11日 08:15
美國2月份核心通脹數字遜預期，表明通脹壓力仍處低位，美國10年期債息回落至1.5178厘收市，道指創即市及收市新高兼連升4日，標指收市亦向上，連升第二日，三大指數中僅納指向下。
道指高開74點見全日低位，曾升最多556點，高見32389.5點，創歷史新高，收市升464點，創收市價計新高，連升4日累計升1372.88點，對上一次連升4日是2月24日。標指連升2日，累計升77.46點。
道瓊斯工業平均指數收漲464點，升幅1.46%，報32297點。標普500指數收漲23點，升幅0.61%，報3898點。納斯達克綜合指數收跌4點，或0.04%，報13068點。
波音升6.3%，報245.34美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻96點，而聯合健康跌0.68%，報349.6元，拖低道指15點。
科技股方面，蘋果收市報119.98元，跌0.91%，谷歌母公司Alphabet收市報2036.19元，跌0.2%，亞馬遜收市報3057.64元，跌0.17%，Facebook收市報264.9元，跌0.31%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.41%，報422點。德國DAX指數收漲0.71%，報14540點；法國CAC 40指數漲1.11%，報5990點；英國富時100指數收跌0.08%，報6725點。