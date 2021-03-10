若剔除股權投資合夥企業等金融資產之公平值變動等非經營一次性因素的影響，集團截至去年度的純利預期將會按年增加約10%至15%左右，主要由於收益增加所致。

集團初步評估，去年全年收入按年增長5%至10%左右。主要因全球疫情的社交隔離措施帶動，以及集團去年上半年用戶的在線活動和在網絡遊戲的消費增加所致。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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