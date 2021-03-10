博雅互動發盈警 料去年盈轉虧蝕4000萬人幣
文章日期：2021年3月10日 20:43
中國遊戲開發公司博雅互動國際（0434）發盈利警告，表示疫情所導致的經濟下行及市場因素影響，截至去年年底的股權投資合夥企業等金融資產的公平值減少情況下，令集團去年度由盈轉虧，預期虧損約4050萬至4390萬元人民幣，較2019年的純利按年跌2.2倍至2.3倍左右。
若剔除股權投資合夥企業等金融資產之公平值變動等非經營一次性因素的影響，集團截至去年度的純利預期將會按年增加約10%至15%左右，主要由於收益增加所致。
集團初步評估，去年全年收入按年增長5%至10%左右。主要因全球疫情的社交隔離措施帶動，以及集團去年上半年用戶的在線活動和在網絡遊戲的消費增加所致。
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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