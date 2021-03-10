財經花生｜財經界名人打疫苗 曾淵滄選科興 雷賢達揀復必泰
文章日期：2021年3月10日 20:20
近日社會討論打定唔打？講緊係疫苗接種。筆者作為年青人當然要讓有需要人士先打疫苗。依家疫苗有兩種，你會打邊種？財經界名人齊打疫苗，但各有所好，前香港城市大學工商管理碩士課程主任兼管理科學系副教授曾淵滄，今年63歲，雖然科興疫苗有指引60歲以上人士不應接種，但他就無有怕，在facebook透露自己上周三打了科興疫苗，仲免朋友們擔心，特別重申沒有任何不良反應，朋友的回應都是鼓掌。
而同曾教授同一日打針也有大美人林青霞，她表示已經接種了第一針科興疫苗，她在微博表示，「星期三打了第一針科興疫苗感覺很好，沒甚麼反應，心情愉快。」
近日BioNTech復必泰疫苗來港後，多個選擇，基金教父雷賢達昨日就話俾小琴聽佢選擇打BioNTech復必泰疫苗，芸芸接種人士中，袁國勇及前特首曾蔭權都是接種復必泰，老土講句咸魚白菜各有所愛。
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日期：2021年3月23日 (星期二)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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