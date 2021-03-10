而同曾教授同一日打針也有大美人林青霞，她表示已經接種了第一針科興疫苗，她在微博表示，「星期三打了第一針科興疫苗感覺很好，沒甚麼反應，心情愉快。」

近日BioNTech復必泰疫苗來港後，多個選擇，基金教父雷賢達昨日就話俾小琴聽佢選擇打BioNTech復必泰疫苗，芸芸接種人士中，袁國勇及前特首曾蔭權都是接種復必泰，老土講句咸魚白菜各有所愛。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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