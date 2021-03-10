宏利今年2月底發新指引，容許供款人以BNO簽證作為提取強積金證明文件之一，但經傳媒報道後引來積金局作出「嚴正聲明」，表示鑑於香港特別行政區政府已於2021年1月29日發表聲明，表示不承認BNO護照作為有效旅行證件和身分證明，亦不會在香港獲承認為任何形式的身分證明，因此計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證作為申請提早提取強積金的證據。

其他報道

積金局︰BNO非有效證明 不能作為提早提取強積金證據

BNO簽證移英 宏利受理可提早領取MPF

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經