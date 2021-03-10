積金局落閘 宏利：會遵循「最新釐清」指引
文章日期：2021年3月10日 19:44
積金局今日作出「嚴正聲明」，指BNO非有效證明不能作為提早提取強積金證據，對此宏利回應本報查詢，表示作為強積金業界一份子，會依循業界慣例及監管要求，以處理成員以永久離港為由提早提取強積金累算權益的申請。宏利亦會遵循積金局最新釐清的指引。
宏利今年2月底發新指引，容許供款人以BNO簽證作為提取強積金證明文件之一，但經傳媒報道後引來積金局作出「嚴正聲明」，表示鑑於香港特別行政區政府已於2021年1月29日發表聲明，表示不承認BNO護照作為有效旅行證件和身分證明，亦不會在香港獲承認為任何形式的身分證明，因此計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證作為申請提早提取強積金的證據。
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