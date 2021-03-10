該集團指，現時自有機隊共103架，當中23架租予海外航空公司，海外業務受到新冠肺炎疫情影響。反之佔集團業務77.7%比重的內地業務，包括80架自有飛機，當中74架屬旗下全資附屬公司中飛租融資租賃經營，經營錄得優秀表現。該公司錄得總收入按年升4.6%至27.93億元（人民幣、下同），淨利潤飆升約1.6倍至4.62億元，貨幣資金結餘增加24%至22.49億元，期內交付6架飛機，比2019年的2架為多，處置飛機數目17架，比2019年的6架為多。因此綜合起來，整體總收入與營運利潤按年持平，現金結餘亦按年錄得上升。

不過，由於民航市場受疫情嚴重打擊，公司要就收購Aviation Synergy Ltd的投資作出應佔虧損及撥備約2億港元，及因應人民幣兌美元匯率急速變動，人民幣未變現匯兌錄得賬面虧損約3億元。目前其債務組合中約13%為人民幣債，為規避人民幣匯率風險，已作出對沖安排，於今日與截至回顧年度的一般水平相比，減少了約50%的未對沖風險。因此其估計，股東應佔溢利會按年大減60%至65%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

匯豐舉辦大學商業案例比賽 注重可持續發展元素

澳洲有煤炭船被迫等待269天終獲在中國卸貨

富衛余栢堅：推接種疫苗保障 主診醫生確認己可獲相關保障

任亮憲以投資經理身份申報持有國際娛樂18.99%權益

Adidas 第四季度銷售額恢復增長 派發每股3歐元股息

國泰已重獲5條港龍航權 不排除任何措施再削成本

積金局︰BNO非有效證明 不能作為提早提取強積金證據

Workday調查﹕64%香港企業仍難以應對業務受阻

人行：2月底M2按年增10.1%

傳騰訊支持的水滴公司 赴美IPO籌38億元

大市乏力 恒指升134點成交不足2000億 月內次低 朝雲跌13%

台積電上月收入按月跌15.9％

何猷龍建議澳門發展電競助經濟多元發展

政府宣布成立積金易平台公司

中國據報考慮提高科創板上市門檻 金融科企日後或難在該板上市