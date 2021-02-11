彭博匯總的運輸數據顯示，去年6月在京唐港外下錨的Topas號，被迫等待269天後終於在本月初卸下貨物。2月10日以來，尚有另外8艘等待期超過200天的船隻已在中國港口卸貨。

報道引述知情人士表示，中國容許有關船隻卸貨，旨在向有船員被困的國家展現善意，並不意味著對澳洲炭進口禁令有所鬆動。中國海關總署沒有就報道置評。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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