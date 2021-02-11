澳洲有煤炭船被迫等待269天終獲在中國卸貨
文章日期：2021年3月10日 17:51
中國與澳洲早前因地緣政治等議題交惡，惟兩國關係有緩和跡象。《彭博》報道，幾艘滿載澳洲煤炭的輪船獲中國政府批准卸貨。自中澳爆發「貿易戰」以來，一度導致70多艘輪船和1400多名船員滯留。
彭博匯總的運輸數據顯示，去年6月在京唐港外下錨的Topas號，被迫等待269天後終於在本月初卸下貨物。2月10日以來，尚有另外8艘等待期超過200天的船隻已在中國港口卸貨。
報道引述知情人士表示，中國容許有關船隻卸貨，旨在向有船員被困的國家展現善意，並不意味著對澳洲炭進口禁令有所鬆動。中國海關總署沒有就報道置評。
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