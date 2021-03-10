富衛余栢堅：推接種疫苗保障 主診醫生確認已可獲相關保障
文章日期：2021年3月10日 17:50
近期不少市民在接種新冠疫苗後不適，富衛香港及澳門見到市場需要，推出免費「疫苗副作用特別保障」，由2月8日至6月30日(包括首尾兩天)的保障期內，任何富衛人壽個人保險計劃保單的合資格客戶於接種疫苗後產生受保的不良反應均可享額外保障，範圍涵蓋所有本地當局認可之疫苗，包括2019冠狀病毒病疫苗，費用全免兼且毋須登記。保障範圍包括住院現金、恩恤身故及住院前門診，投保人因受保的接種疫苗不良反應及於14日內於香港或澳門住院，每日可獲1000港元賠償（只限1次住院，最多15日），最多為1.5萬元。接種受保疫苗後30日內因疫苗不良反應或併發症於香港或澳門身故，將獲25萬港元賠償，同時，因受保疫苗的不良反應，於香港或澳門以門診方式諮詢醫生並於隨後14日內住院可獲一次性現金保障為300港元
富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示：「因應最近2019冠狀病毒病疫苗接種計劃展開，我們推出免費『疫苗副作用特別保障』，減輕客戶對疫苗副作用或不良反應的後顧之憂，而接種疫苗後不適，」當問不良反應如何介定由疫苗引起？余栢堅指任何於接種疫苗后出現的特殊醫學狀況，並且不一定與疫苗的使用有因果關係。不良反應可以是指任何不利或非預期的癥狀；異常的實驗檢測結果、癥狀或疾病；其次可歸納為五類：與疫苗產品相關的反應、與疫苗質量缺陷相關的反應、與錯誤接種疫苗相關的反應、與接種疫苗導致焦慮相關的反應；及接種疫苗相關反應的巧合事件；及第三為可再細分為：過敏性反應、局部性反應、系統性反應或神經性反應。或由客戶臨床主診醫生確認。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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