富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示：「因應最近2019冠狀病毒病疫苗接種計劃展開，我們推出免費『疫苗副作用特別保障』，減輕客戶對疫苗副作用或不良反應的後顧之憂，而接種疫苗後不適，」當問不良反應如何介定由疫苗引起？余栢堅指任何於接種疫苗后出現的特殊醫學狀況，並且不一定與疫苗的使用有因果關係。不良反應可以是指任何不利或非預期的癥狀；異常的實驗檢測結果、癥狀或疾病；其次可歸納為五類：與疫苗產品相關的反應、與疫苗質量缺陷相關的反應、與錯誤接種疫苗相關的反應、與接種疫苗導致焦慮相關的反應；及接種疫苗相關反應的巧合事件；及第三為可再細分為：過敏性反應、局部性反應、系統性反應或神經性反應。或由客戶臨床主診醫生確認。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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