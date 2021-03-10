Adidas表示，得益於電商和零售銷售，按固定匯率計算，2020年第四季度銷售額恢復增長，較去年錄得微幅增長。2020年第四季度錄得銷售額55.48億歐元（約512.19億港元），較2019年第四季度增長1%。此前接受FactSet調查的分析師預計該公司第四季度銷售額為54.7億歐元。

Adidas預計，2021年除歐洲以外，所有地區的銷售都將出現反彈，其中大中華區、拉丁美洲和亞太地區的增長將最為強勁。Adidas相信這有助推動營業利潤率約9%-10%，來自持續經營業務的淨利潤應會增加至12.5億-14.5億歐元。

Adidas將於周三稍後時間披露其下一個五年計劃，以及將恢復派息，建議派發每股3歐元的2020年度股息。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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