國泰已重獲5條港龍航權 不排除任何措施再削成本
文章日期：2021年3月10日 17:26
受累疫情而錄得216億元巨虧的國泰（0293），截至去年底無限制用途流動資金為286億元，另外2月發行67億元有擔保可轉換債券；但受2月港府對駐港機師及機組人員實施更嚴格的檢疫要求，令國泰開支上升至每月最多19億元。
現金流壓力下，對於今年會否需要進一步削成本，例如再減薪甚至再裁員，行政總裁鄧健榮表示，目前市場復蘇仍未明朗，要保持靈活應對，不排除任何可行措施與方案。
至於是否需要繼續融資，主席賀以禮稱，會視乎商業機會，在未來幾周或幾個月籌資更多資金，會考慮不同的融資方式。對於大灣區航空加入市場，賀以禮直言雖目前非新公司加入的好時機，但大灣區具市場潛力，國泰亦歡迎任何競爭，不會反對大灣區航空的牌照申請，但強調這是由政府來決定。
另外，國泰航空顧客及商務總裁林紹波透露，已取得5個以往由國泰港龍營運的航點，包括高雄、吉隆坡、福岡、河內和廈門，惟目前僅限貨運；料第二季會重獲更多航權。
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