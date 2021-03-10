現金流壓力下，對於今年會否需要進一步削成本，例如再減薪甚至再裁員，行政總裁鄧健榮表示，目前市場復蘇仍未明朗，要保持靈活應對，不排除任何可行措施與方案。

至於是否需要繼續融資，主席賀以禮稱，會視乎商業機會，在未來幾周或幾個月籌資更多資金，會考慮不同的融資方式。對於大灣區航空加入市場，賀以禮直言雖目前非新公司加入的好時機，但大灣區具市場潛力，國泰亦歡迎任何競爭，不會反對大灣區航空的牌照申請，但強調這是由政府來決定。

另外，國泰航空顧客及商務總裁林紹波透露，已取得5個以往由國泰港龍營運的航點，包括高雄、吉隆坡、福岡、河內和廈門，惟目前僅限貨運；料第二季會重獲更多航權。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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