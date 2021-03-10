調查顯示，香港在應對業務受阻時表現最不理想，有64％的受訪者難以應對業務受阻，其次為澳洲（59%）、新加坡（46%）及紐西蘭（25%）。另外，五分之三（61%）的香港企業表示當業務嚴重受阻時，需要至少四天解決復原。

在這四個市場中，醫療保健業（75%）、工業和化工業（74%）及公共部門（67%）在應對業務受阻時準備最充足。相反，高等教育業（84%）、房地產和建築業（65%）及消費者服務業（59%）最易受到打擊，部分原因是由於缺乏基礎建設、失業率及新業務的流失。

受訪企業表示，應對業務受阻，選擇技能並從中恢復時，香港企業選擇數據分析技能達55%、雲端平台達53%及集中的技術支持及軟件整合有53%。

有一半（51%）受訪者表示採用新技術能夠幫助企業在疫情期間更好地管理營運，但是，企業在投資新技術時仍有一些障礙需要克服。很多香港企業表明最大的障礙包括技術發展過快導致將投資投入到過時的技術有43%受訪企業，以及難以找到符合業務需求的合適的技術解決方案有43%受訪企業。

Workday亞洲區CFO業務主管陳利同（Lee Thong Tan）表示，在經歷了一年的全球疫情爆發後，許多企業的業務往來及連續性有顯著的改善。但是，令人擔憂的是仍然有很多企業正努力適應環境，這清楚證明企業在後疫情時代還需要開展更多工作來推動業務發展。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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