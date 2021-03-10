至於狹義貨幣(M1)的餘額為59.35萬億元，同比增長7.4%，比原先預估的11.1%為低，前值為14.7%。增速比上月尾低7.3個百分點，比上年同期高2.6個百分點。預估為11.1%。流通中貨幣(M0)餘額為9.19萬億元，同比增長4.2%，比預期的5%為低，前值則為負3.9%。當月凈投放現金2299億元。

2月份的人民幣貸款增加1.36萬億元，同比增加4529億元，較原先預估的9500億元為多。按部門劃分，住戶貸款增加1421億元，其中，短期貸款減少2691億元，中長期貸款增加4113億元；企事業單位貸款增加1.2萬億元，其中，短期貸款增加2497億元，中長期貸款增加1.1萬億元，票據融資減少1855億元。非銀行業金融機構貸款增加180億元。

中國2月社會融資規模增量17100億元，比上年同期多8932億元，原先預估規模為9100億元，前值為51742億元。當中對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.34萬億元，按年多增6211億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加464億元，同比多增212億元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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