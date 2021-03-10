人行：2月底M2按年增10.1%
文章日期：2021年3月10日 16:54
中國人民銀行公布最新數據顯示，截至2月底，廣義貨幣(M2)餘額為223.6萬億元（人民幣、下同），同比增長10.1%，增速分別比上月尾和上年同期高0.7和1.3個百分點。這比原先預估的9.4%增達為高，前值則為9.4%。
至於狹義貨幣(M1)的餘額為59.35萬億元，同比增長7.4%，比原先預估的11.1%為低，前值為14.7%。增速比上月尾低7.3個百分點，比上年同期高2.6個百分點。預估為11.1%。流通中貨幣(M0)餘額為9.19萬億元，同比增長4.2%，比預期的5%為低，前值則為負3.9%。當月凈投放現金2299億元。
2月份的人民幣貸款增加1.36萬億元，同比增加4529億元，較原先預估的9500億元為多。按部門劃分，住戶貸款增加1421億元，其中，短期貸款減少2691億元，中長期貸款增加4113億元；企事業單位貸款增加1.2萬億元，其中，短期貸款增加2497億元，中長期貸款增加1.1萬億元，票據融資減少1855億元。非銀行業金融機構貸款增加180億元。
中國2月社會融資規模增量17100億元，比上年同期多8932億元，原先預估規模為9100億元，前值為51742億元。當中對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.34萬億元，按年多增6211億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加464億元，同比多增212億元。
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