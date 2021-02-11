傳騰訊支持的水滴公司 赴美IPO籌38億元
文章日期：2021年3月10日 16:47
路透社旗下IFR引述消息指，內地保險科技公司、獲騰訊（0700）支持的「水滴公司」計劃最早本月開始為在美國進行IPO預路演，集資約5億美元(約38億港元)，尋求40億至60億美元(約465億港元)的IPO估值。美國銀行、高盛和摩根士丹利正牽頭幫助安排上市。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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