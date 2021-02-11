大市乏力 恒指升134點成交不足2000億 月內次低 朝雲跌13%
文章日期：2021年3月10日 16:33
大市今早隨外圍向上，雖然內地數據勝預期，但無阻市場弱勢，恒指、科指今早高開即見頂，其後A股升幅收窄、美期向下，恒指午後更一度倒跌62點，高低波幅收窄至544點。恒指10天線(29203.99點)、50天線(29023.22點)得而復失，且有10天線跌穿50天線之勢。北水連續兩日流出。
恒指收市升134點或0.47%，報28907點，成交金額1904億元，較上日減少30.98%，是3月3日1850.23億元成交後最少；國指升86點或0.79%，報11059點。恒生科技指數收報8216點，升1.9%。
藍籌25隻升，25隻下跌，2隻無升跌。昨日公布出貨量數據的舜宇（2382）升6.23%，收報189.3元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌3.07%，收報61.55元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）升4.97%，收報317元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻70點；匯控（0005）跌2.05%，收報47.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。
藍籌港鐵（0066）創52周高，見49元，收報49元，升1.03%。
恒生科技指數成份股27隻升，5隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）升6.23%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報102.9元，跌6.2%。
北水南下合計淨流出43.35億元，較上日減少51.1%，連續第3日流出，累計流出-263.83億元。南水北上合計淨流入52.25億元人民幣，較上日增加114.93%，連續第2日流入，累計流入76.56億元。
國泰（0293）去年轉虧，大蝕逾216億，不派息，燃油對沖虧損30.2億元。收報7.06元，跌0.56%。
花旗伙HKTVmall加推憑分消費獎賞。港視（1137）收報12.26元，升1.6%。
利福中國（2136）料去年轉虧為盈，溢利不少於2億人民幣。收報1.31元，升1.55%。
中電（0002）澳洲電廠提前退役，新建大型電池蓄能系統。收報73.7元，跌0.41%。
多間公司公布業績，績前表現如下，普拉達（1913）收報48.05元，升0.63%；融創服務（1516）報21元，升4.47%；時代鄰里（9928）收報5.8元，升4.69%。
朝雲集團（6601）上市，定價9.2元。收報7.99元，跌13.1%。
稻草熊娛（2125）發盈喜，料去年多賺不少於70%。收報9.94元，升1.53%。
百度通過港交所聆訊。港交所（0388）收報444.8元，升0.91%。
穆迪研一併調低匯豐銀行及恒生評級。匯控（0005）收報47.75元，跌2.05%；恒生（0011）收報151.1元，跌0.4%。
人大代表倡「遊戲宵禁」且限制「課金」額。騰訊（0700）收報658.5元，升2.25%；網易（9999）收報168.2元，升5.13%。
中電信（0728）去年多賺1.6％至249億元，末期息0.125港元，並宣布回A，擬發行120億股。中電信創52周高，見2.91元，收報2.68元，升1.13%。
龍湖（0960）2月銷售金額增1.25倍。收報49.75元，升2.9%。收報49.6元，升2.59%。
譽宴集團（1483）發盈喜，料去年虧轉盈，股東應佔溢利最多9500萬。收報1.93元，跌2.5%。
下周一，港股三大指數成份股變動，今日表現如下。
染藍股份，阿里健康（0241）收報22.6元，升0.67%；龍湖（0960）收報49.6元，升2.59%；海底撈（6862）收報58.7元，升2.09%。
國指新貴，碧桂園服務（6098）收報58.75元，升5.57%；農夫山泉（9633）收報41.7元，升1.58%。剔出國指的海螺創業（0586）收報34.35元，升0.73%；中石油（0857）收報2.96元，跌0.34%；恒安（1044）收報54.35元，跌0.91%；華潤燃氣（1193）收報41.05元，跌0.61%。
科指新成員，海爾智家（6690）收報30元，升3.81%；萬國數據（9698）收報85.95元，升2.57%。剔出科指的丘鈦科技（1478）收報13.74元，升3.31%；貓眼娛樂（1896）收報13.88元，升1.46%；心動（2400）收報54.7元，升1.3%；易鑫（2858）收報2.68元，升1.9%。
破頂股表現
航運相關股破頂，包括海豐國際（1308）創上市新高，見23.35元，收報22.7元，升3.18%；招商局港口（0144）創52周高，見12.66元，收報12.56元，升4.32%。
其他破頂股包括，周生生（0116）創52周高，見11.3元，收報11.28元，升7.63%。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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