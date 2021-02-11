大市今早隨外圍向上，雖然內地數據勝預期，但無阻市場弱勢，恒指、科指今早高開即見頂，其後A股升幅收窄、美期向下，恒指午後更一度倒跌62點，高低波幅收窄至544點。恒指10天線(29203.99點)、50天線(29023.22點)得而復失，且有10天線跌穿50天線之勢。北水連續兩日流出。