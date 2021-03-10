他建議，澳門可以納入電競於大灣區的發展內，電競參與者藉此可對大灣區作出貢獻。澳門政府可以參考在上海、深圳及廣州發展電競的先例，發展具澳門特色的電競項目，並且參與區外競賽。他亦建議，澳門可以鼓勵高等教育機構聯同國際電競品牌，促進業界的發展。

此外，《澳亞衛視》引述包括劉藝良、崔世平及高開賢等12名澳區全國人大代表所述，他們建議，冀盡快恢復內地旅客網上申辦澳門旅遊簽注、盡快恢復內地與澳門雙向的團隊旅遊開放，及提高從澳門入境內地旅客攜帶物品免稅額。他們建議，將從澳門入境內地居民旅客攜帶的在境外獲取的個人進境物品免稅額，由目前的5000元人民幣(下同)提高至2萬元；從澳門入境內地非居民旅客攜帶擬留在內地的個人自由進境物品的免稅額，由目前的2000元提升至1萬元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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