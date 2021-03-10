何猷龍建議澳門發展電競助經濟多元發展
文章日期：2021年3月10日 16:24
澳門受到新冠肺炎疫情影響，致博彩及旅遊業大受影響，據澳門英文媒體《Macau Daily News》報道，澳區全國政協委員的新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍在政協會議的提案指，何猷龍提議在澳門發展電競，藉此幫助澳門經濟多元化發展。他認為，推動在電競的上、下游領域發展，有助令澳門的文化及旅遊價值豐富起來，並且可以改進澳門的知名度及普及程度。
他建議，澳門可以納入電競於大灣區的發展內，電競參與者藉此可對大灣區作出貢獻。澳門政府可以參考在上海、深圳及廣州發展電競的先例，發展具澳門特色的電競項目，並且參與區外競賽。他亦建議，澳門可以鼓勵高等教育機構聯同國際電競品牌，促進業界的發展。
此外，《澳亞衛視》引述包括劉藝良、崔世平及高開賢等12名澳區全國人大代表所述，他們建議，冀盡快恢復內地旅客網上申辦澳門旅遊簽注、盡快恢復內地與澳門雙向的團隊旅遊開放，及提高從澳門入境內地旅客攜帶物品免稅額。他們建議，將從澳門入境內地居民旅客攜帶的在境外獲取的個人進境物品免稅額，由目前的5000元人民幣(下同)提高至2萬元；從澳門入境內地非居民旅客攜帶擬留在內地的個人自由進境物品的免稅額，由目前的2000元提升至1萬元。
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