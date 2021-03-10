積金易平台公司是根據《強制性公積金計劃條例》（第485章）第6DA條成立，以發展、構建和營運「積金易」平台。項目是強積金制度的一項重大改革措施，使強積金計劃行政工作程序得以標準化、精簡化和自動化，為包括約30萬名僱主和超過400萬名計劃成員在內的不同持份者帶來裨益。

早前積金局已向電訊盈科企業方案批出設計、構建和營運「積金易」平台的合約。政府指出，「積金易」平台的發展正按時間表進行。平台的建設工作預計最快於2022年年底前完成。待受託人由2023年起分批按序過渡後，「積金易」平台將可於2025年左右全面運作。

下周起履新積金局主席一職的劉麥嘉軒，獲委任為積金易平台公司的主席及非執行董事。另有12位人士獲委任為公司董事，分別是政府、積金局及公司的代表，以及來自法律、會計、商界、資訊科技以及退休金或受託人等界別。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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