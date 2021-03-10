報道引述知情人士透露，中國證監會最快將於下月發布科創板調整修訂後的細則，對科創板上市企業將更強調「硬科技」，並對企業的財務狀況進行更嚴格詳細的審查，以提高上市公司整體質量並保護投資者。

知情人士又稱，雖然這次調整不針對任何特定領域，但更嚴格的要求將使包括螞蟻集團在內的金融科技類公司未來可能難以符合科創板上市標準。

消息人士透露，一些公司已被勸告放棄申請科創板上市。其中一些企業可能轉向深圳創業板尋求上市。《南華早報》早前報道，在螞蟻集團IPO被叫停後，因商業環境變化，京東（9618）旗下經營互聯網金融的京東科技可能放棄在科創板的上市計劃。中國證監會沒有就報道作出回應。上海證券交易所不予置評。

上海科創板2019年7月正式推出，在中美關係風雲變幻之際，科創板具重要戰略意義，一方面可為科技企業大力「輸血」，同時亦推動資本市場改革加速。數據顯示，截至3月9日，科創板共受理家541家企業，其中包括中芯國際（0981）和華熙生物等236家企業已上市。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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