上證指數5連跌 埋單收挫0.05%
文章日期：2021年3月10日 15:16
滬指未能持續早市升勢，臨近尾市轉弱，深證成指中斷4連跌。兩市合共成交額7497億元人民幣（下同）。
上證綜合指數高開後跌，日中低位見3354點，午後雖回升至3380水平，但最終以近日中低位收市，全日收報3357點，跌1點或0.05%，成交額3396億元。
深證成份指數高開高收，高位見13750點，午後升幅收窄，終止過去四個交易日跌勢，全日收報13563點，升87點或0.65%，成交額4101億元。
創業板指數結束兩連跌，日中高位見2720點，午後徘徊於2690水平，全日收報2676點，升43點或1.64%。
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