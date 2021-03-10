上證綜合指數高開後跌，日中低位見3354點，午後雖回升至3380水平，但最終以近日中低位收市，全日收報3357點，跌1點或0.05%，成交額3396億元。

深證成份指數高開高收，高位見13750點，午後升幅收窄，終止過去四個交易日跌勢，全日收報13563點，升87點或0.65%，成交額4101億元。

創業板指數結束兩連跌，日中高位見2720點，午後徘徊於2690水平，全日收報2676點，升43點或1.64%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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