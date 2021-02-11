花旗伙HKTVmall加推憑分消費獎賞
文章日期：2021年3月10日 15:14
花旗銀行公布，集團再度與HKTVmall合作，加推Citi Pay with Points憑分消費獎賞。
由即日起至2021年3月31日，HKTVmall會員憑Citi認可信用卡於HKTVmall手機應用程式或網站進行200元或以上的單一淨額簽賬，並於同一平台成功透過Citi Pay with Points憑分抵銷200元或以上的簽賬，每次可獲取50元HKTVmall購物禮券一張，於下次憑Citi認可信用卡在HKTVmall消費時使用。
推廣期內，每位合資格HKTVmall會員可享Citi憑分消費獎賞兩次，獲取高達100元HKTVmall 購物禮券。獎賞名額有限，送完即止。
客戶可透過以下三個步驟即可進行積分兌換：
1.登入HKTVmall，並選擇憑認可Citi信用卡簽賬
2.輸入於Citi登記的手機號碼，進行身份認證
3.選擇想兌換的金額，憑分抵銷簽賬
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「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經