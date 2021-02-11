螞蟻投資的哈囉出行 已提交美國IPO申請 擬集資77億元
文章日期：2021年3月10日 15:19
早前螞蟻集團上市前撤回計劃，如今其有份投資的內地共享單車巨頭哈囉出行，據彭博社引述消息指，已提交美國IPO申請。
報道指，哈囉出行提交上市申請後，近期已經開始著手探測投資者需求。為其提供顧問服務的機構有中金、瑞信和摩根士丹利。
IPO規模目前尚未確定，不過據IFR報道，該公司正在研究規模最高可達10億美元(約77億港元)的集資計劃。
報道指，哈囉出行和摩根士丹利沒有立刻回覆置評請求，中金和瑞信拒絕就此發表評論。
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