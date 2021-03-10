根據Google的搜尋結果，「股市」一字未能於微博搜索是11個小時前，即今晨2時左右；而「股市暴跌」則是8小時前，即今早5時左右。

不過，據報內地用戶於今早11時仍然可以發布包含「股市」關鍵詞的微博，並且可以成功搜索「大跌」、「A股」和「股票」關鍵詞。

近期環球股市波動，昨日更傳國家隊入市買A股，以維護兩會期間市場穩定。今早內地保險巨頭否認大量贖回基金。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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