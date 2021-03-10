「股市」「股市暴跌」成為內地敏感字 「股市暴升」未禁
文章日期：2021年3月10日 13:22
內地微博的敏感字名單似乎又新增兩員，「股市」及「股市暴跌」二字在微博上並未能找到相關結果。相反，在微博輸入「股市暴升」、「股市暴漲」、「國家隊入市」等字仍可搜尋。
根據Google的搜尋結果，「股市」一字未能於微博搜索是11個小時前，即今晨2時左右；而「股市暴跌」則是8小時前，即今早5時左右。
不過，據報內地用戶於今早11時仍然可以發布包含「股市」關鍵詞的微博，並且可以成功搜索「大跌」、「A股」和「股票」關鍵詞。
近期環球股市波動，昨日更傳國家隊入市買A股，以維護兩會期間市場穩定。今早內地保險巨頭否認大量贖回基金。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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