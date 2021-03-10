利福中國表示，轉虧為盈是由於應佔聯營公司將錄得溢利，加上2019年同期決定就中國河北省之聯營公司持有若干應收賬款預期信貸虧損之應佔部分，作全額撥備而錄得虧損。倘若在計算2019年同期公司擁有人應佔溢利中撇除該預期信貸虧損撥備，預期期内利潤較2019年利潤減少將不超過50%，而預期利潤減少主要受新型冠狀病毒疫情對集團的經營造成不利影響，而導致銷售以及利潤率下跌；及期内欠缺2019年已入賬4,020萬元預扣稅之退回。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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