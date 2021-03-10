EnergyAustralia將提供全面的員工過渡計劃，以協助雅洛恩電廠員工過渡。

中電指，雅洛恩電廠提前關閉，可加快維多利亞省邁向更潔淨能源。根據現時雅洛恩電廠的直接碳排放量推算，電廠退役將使EnergyAustralia現時的直接碳排放量減少約60%。對中電而言，按現時的業務狀況預測，則可望減少集團約20%的碳排放強度，並支持資產組合以目前預計更快的速度大幅減碳，低於2030年碳排放強度為每度電0.50千克二氧化碳的減碳目標。

中電半日報73.5元，跌0.68%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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