中電澳洲電廠提前退役 新建大型電池蓄能系統
文章日期：2021年3月10日 12:26
中電（0002）中午公告，旗下EnergyAustralia與澳洲維多利亞省政府達成協議，將當地的雅洛恩電廠提前4年，於2028年有序退役。同時會在維多利亞省政府支持下，於2026年或之前完成興建一組容量350兆瓦的新商業大型電池蓄能系統。
EnergyAustralia將提供全面的員工過渡計劃，以協助雅洛恩電廠員工過渡。
中電指，雅洛恩電廠提前關閉，可加快維多利亞省邁向更潔淨能源。根據現時雅洛恩電廠的直接碳排放量推算，電廠退役將使EnergyAustralia現時的直接碳排放量減少約60%。對中電而言，按現時的業務狀況預測，則可望減少集團約20%的碳排放強度，並支持資產組合以目前預計更快的速度大幅減碳，低於2030年碳排放強度為每度電0.50千克二氧化碳的減碳目標。
中電半日報73.5元，跌0.68%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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