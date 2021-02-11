美股反彈，恒指、科指亦跟隨高開，科指更創記錄最大升幅，不過，雙雙均高開即見頂，半日升幅齊齊收窄。恒指開市高見29255點，升穿10天線(29203.64點)及50天線(29023.15點)，不過半日全部失守。科指更未能挑戰10天線。北水續流出。半日高低波幅544點。