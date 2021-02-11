恒指、科指高開即見頂 恒指半日升幅收窄至130點 朝雲上市跌13%
文章日期：2021年3月10日 12:22
美股反彈，恒指、科指亦跟隨高開，科指更創記錄最大升幅，不過，雙雙均高開即見頂，半日升幅齊齊收窄。恒指開市高見29255點，升穿10天線(29203.64點)及50天線(29023.15點)，不過半日全部失守。科指更未能挑戰10天線。北水續流出。半日高低波幅544點。
恒指半日升130點或0.45%，報28904點，成交金額1134億元；國指升138點或1.26%，報11111點。恒生科技指數收報8351點，升3.58%。
藍籌24隻升，27隻下跌，1隻無升跌。公布2月數據的舜宇（2382）升6.79%，收報190.3元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌2.85%，收報44.3元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）升6.29%，收報321元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻89點；匯控（0005）跌2.56%，收報47.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低65點。
藍籌當中，港鐵（0066）創52周高，見49元，收報48.75元，升0.52%。
恒生科技指數成份股32隻全升。升幅最大的是舜宇（2382）升6.79%；升幅最少的是新東方在綫（1797）收報19.74元，升0.1%。
周五收市後三大指數成分股均變更，股份變動如下。
染藍的阿里健康（0241）收報23元，升2.45%；龍湖（0960）收報49.75元，升2.9%；海底撈（6862）收報59.6元，升3.65%。
科指方面，加入的海爾智家（6690）收報30元，升3.81%；萬國數據（9698）收報85.65元，升2.21%。剔除的丘鈦科技（1478）收報13.76元，升3.46%；貓眼娛樂（1896）收報14元，升2.34%；心動（2400）收報57.1元，升5.74%；易鑫（2858）收報2.7元，升2.66%。
國指方面，加入的碧桂園服務（6098）收報59.05元，升6.11%；農夫山泉（9633）收報41.65元，升1.46%。剔除的海螺創業（0586）收報34.5元，升1.17%；中石油（0857）收報2.95元，跌0.67%；恒安（1044）收報54.8元，跌0.09%；華潤燃氣（1193）收報41元，跌0.73%。
北水南下合計淨流出14.17億元，連續第3日流出，累計流出234.65億元。南水北上合計淨流入49.47億元人民幣，較上日增加103.51%，連續第2日流入，累計流入73.79億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，國泰（0293）收報7.1元，無升跌；普拉達（1913）收報48.75元，升2.09%；融創服務（1516）報20.4元，升1.49%；時代鄰里（9928）收報5.83元，升5.23%。
朝雲集團（6601）上市，定價9.2元。半日收報7.92元，跌13.9%。
稻草熊娛（2125）發盈喜，料去年多賺不少於70%。半日收報10元，升2.1%。
百度通過港交所聆訊。港交所（0388）收報445.6元，升1.09%。
穆迪研一併調低匯豐銀行及恒生評級。匯控（0005）收報47.5元，跌2.56%；恒生（0011）收報150.4元，跌0.86%。
人大代表倡「遊戲宵禁」且限制「課金」額。騰訊（0700）收報662元，升2.8%；網易（9999）收報168.1元，升5.06%。
中電信（0728）去年多賺1.6％至249億元，末期息0.125港元，並宣布回A，擬發行120億股。中電信創52周高，見2.91元，收報2.68元，升1.13%。
龍湖（0960）2月銷售金額增1.25倍。收報49.75元，升2.9%。
譽宴集團（1483）發盈喜，料去年虧轉盈，股東應佔溢利最多9500萬。半日收報1.96元，跌1%。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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