2020年國泰航空及國泰港龍航空扣除特殊項目、企業重組、減值及相關支出及稅項前虧損經調整後為121.99億元，2019年則為溢利5.11億元。

國泰指，今年虧損已計及全球各地政府補貼的26.8億元，及包括減值開支40.56億元，及企業重組成本39.7億元(包括撇銷國泰港龍航空遞延稅項資產15.9億元)。

去年國泰錄得收入469.34億元，按年大跌56.1%。國泰航空及國泰港龍航空於去年下半年錄得應佔虧損大幅擴大至132億元，2019年同期為4.34億元。

業務表現方面，去年客運收益為113.13億元，按年跌84.3%；以收入乘客千米計算的客運量減少85.1%，以可用座位千米計算的可載客量減少78.8%，因此運載率下降24.3個百分點至58%，十月份的數字更達18.2%的低點，去年運載的乘客量按年減少86.9%。

貨運方面，去年貨運收益為245.73億元，按年增加16.2%。以貨運收入噸千米計算的貨運量下跌26.5%，以可用貨運噸千米計算的可載貨量下跌35.5%，而運載率則上升8.9個百分點至73.3%。

2020年國泰燃油對沖虧損錄30.17億元，2019年同期為1.01億元。

國泰指，市場情況仍然充滿挑戰和不斷變化，目前尚不清楚疫情及其影響在未來幾個月將如何發展。集團將繼續實施保留現金的措施，而高級管理層減薪將繼續於2021年全年推行。公司要求所有駐港地勤員工及許多駐外地員工在今年上半年參與第三輪特別休假計劃，並獲超過80%員工支持。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

一個月HIBOR連升4日 創逾2個月高

蘋果擬減少iPhone mini的產量

波音2月接獲82架飛機訂單 相隔1年後首次增長

Disney+訂閱人數超過1億 每年新增100多種新内容

內地保險巨頭否認大量贖回基金

內地2月CPI、PPI勝預期 食品價格升幅按月回落

恒指高開482點 升穿10天、50天線 科指升幅創新高 朝雲潛水14%

滬深三大指數高開 上證漲0.91%