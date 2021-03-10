滬深三大指數半日高收 滬指3400點遇阻力 創板指漲近3%
文章日期：2021年3月10日 11:33
内地股市高開高收，兩市合共成交額4871億元人民幣（下同），三大指數半日反覆向上。
上證綜合指數半日一度上試3400點，高位見3397點，半日收報3381點，升22點或0.67%，成交額2195億元。
深証成份指數半日收報13680點，升204點或1.52%，成交額2676億元。
創業板指數半日一度回軟至2700點以下，最低見2665點，之後重新收復2700點水平，收報2711點，升77點或2.95%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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