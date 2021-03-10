波音2月接獲82架飛機訂單 相隔1年後首次增長
文章日期：2021年3月10日 10:35
《道瓊斯通訊社》報道，美國波音公司相隔14個月來首次出現訂單增長，2月份新接獲82架寬體飛機和737 MAX噴氣式飛機訂單。
全球開始接種疫苗，旅遊活動有望復蘇，帶動波音公司的訂單。波音2月份新接獲的訂單包括27架KC-46A軍用加油機和之前未賣出的一款737-8巨無霸飛機的VIP版本，以及54架商用噴氣式飛機。此外，波音客戶亦相繼恢復取消或推遲的訂單，其中包括去年復飛的5架737 MAX和11架777飛機。
目前全球有14家航空公司使用MAX機型載客，包括美國航空、聯合航空和阿拉斯加航空。西南航空則預計在本周內恢復MAX飛機航班。
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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