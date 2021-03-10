全球開始接種疫苗，旅遊活動有望復蘇，帶動波音公司的訂單。波音2月份新接獲的訂單包括27架KC-46A軍用加油機和之前未賣出的一款737-8巨無霸飛機的VIP版本，以及54架商用噴氣式飛機。此外，波音客戶亦相繼恢復取消或推遲的訂單，其中包括去年復飛的5架737 MAX和11架777飛機。

目前全球有14家航空公司使用MAX機型載客，包括美國航空、聯合航空和阿拉斯加航空。西南航空則預計在本周內恢復MAX飛機航班。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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