一個月HIBOR連升4日 創逾2個月高
文章日期：2021年3月10日 11:30
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，按日升0.83點子至0.1678%，創逾2個月高位。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.03952%；1星期HIBOR跌0.23點子至0.06839%；2星期HIBOR無升跌報0.09571%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.6點子至0.24952%；6個月期HIBOR跌0.43點子至0.44893%；12個月期HIBOR跌0.43點子至0.6075%。
港元現報7.7618元，貶值11點子。
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日期：2021年3月23日 (星期二)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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