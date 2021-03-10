蘋果擬減少iPhone mini的產量
文章日期：2021年3月10日 11:10
《日經》引述供應商報道，蘋果計劃減少iPhone mini的產量，因為需求未達到預期。
據報，蘋果計劃將所有iPhone訂單削減約20%，其中大部分涉及iPhone mini。蘋果預計，iPhone上半年的總產量約7500萬部，略高於去年同期的iPhone出貨量。消息人士稱，蘋果曾向供應商透露，2021年iPhone目標生產量仍為2.3億部，按年增長超過11%。
蘋果沒有對日經報道發表評論。
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