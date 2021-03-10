報道引述多位受訪大型保險機構投資經理指，大盤經過近階段的結構性震蕩之後，目前已經出現階段性買點。昨日多家保險機構旗下權益賬戶也有淨買入動作，重點配置了價值類和低估值類股票，以及業績可能超預期的股票。

有保險機構投資經理猜測，近日贖回基金的機構，可能是之前沒有「踩准節奏」的一些中小機構。通常中小機構的投資經驗和投資能力不及大型機構，對市場的敏感度亦稍弱一些。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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