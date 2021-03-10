內地保險巨頭否認大量贖回基金
文章日期：2021年3月10日 09:59
內地市場出現「保險巨頭大量贖回基金」的傳言。根據《上海證券報》報道，京滬多家大型保險機構否認了此傳言，表示近期並沒有大量贖回基金，經過春節前調倉後，目前其權益倉位基本平穩且在其合理區間內。
報道引述多位受訪大型保險機構投資經理指，大盤經過近階段的結構性震蕩之後，目前已經出現階段性買點。昨日多家保險機構旗下權益賬戶也有淨買入動作，重點配置了價值類和低估值類股票，以及業績可能超預期的股票。
有保險機構投資經理猜測，近日贖回基金的機構，可能是之前沒有「踩准節奏」的一些中小機構。通常中小機構的投資經驗和投資能力不及大型機構，對市場的敏感度亦稍弱一些。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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