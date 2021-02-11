Disney+訂閱人數超過1億 每年新增100多種新内容
文章日期：2021年3月10日 10:30
迪士尼串流媒體平台Disney+ 全球付費訂閲用戶突破1億，迪士尼行政總裁查佩克（Bob Chapek）在周二的股東大會上重申，公司的串流媒體策略是他的首要任務，並指這是一個象徵性的勝利，迪士尼有望挑戰 Netflix 在市場上壟斷的地位。
Disney+ 在營運的頭16個月中已擁有1億訂戶，有望實現該公司到2024年2.6億用戶的預期。Disney+ 的用戶增長速度已經超過了Amazon Prime Video等競爭對手。查佩克表示，迪士尼已設定目標，將每年為該平台添加100多種新内容，以維持訂閲數量。
Disney+於2019年11月12日在美國推出，目前在59個國家提供服務。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
恒指高開482點 升穿10天、50天線 科指升幅創新高 朝雲潛水14%