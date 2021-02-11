Disney+ 在營運的頭16個月中已擁有1億訂戶，有望實現該公司到2024年2.6億用戶的預期。Disney+ 的用戶增長速度已經超過了Amazon Prime Video等競爭對手。查佩克表示，迪士尼已設定目標，將每年為該平台添加100多種新内容，以維持訂閲數量。

Disney+於2019年11月12日在美國推出，目前在59個國家提供服務。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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