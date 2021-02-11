國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，CPI按月升0.6%，較上月回落0.4%，當中食品價格上漲1.6%，漲幅回落2.5個百分點，影響CPI上漲約0.30個百分點。食品中，受春節期間消費需求增加和運輸成本上升等因素影響，水產品和鮮果價格分別上漲8.7%和6.1%，漲幅分別擴大5.4和3.8個百分點；生豬出欄持續恢復，豬肉價格由上月上漲5.6%轉為下降3.1%。

非食品中，居民就地過年，文娛消費需求有所增加，電影及演出票價格上漲13.0%；受國際原油價格上漲影響，汽油和柴油價格分別上漲3.4%和3.7%；春節期間人工成本有所上升，洗車、家政服務、美髮和出租車費用等價格均有上漲，漲幅在1.2%—6.3%之間。

PPI方面，按月升0.8%，較上月回落0.2個百分點。其中，生產資料價格上漲1.1%，漲幅回落0.1個百分點；生活資料價格由上月上漲0.2%轉為持平。調查的40個工業行業中，價格上漲的有25個，下降的10個，持平的5個，變化情況與上月一致。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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