恒指今早高開482點或1.68%，報29255點，升穿10天線(29238.77點)、50天線(29030.18點)，成交金額67億元；國指今早高開248點或2.27%，報11221點。恒生科技指數開市報8526點，升5.75%，創上市以來最大升幅。