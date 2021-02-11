恒指高開482點 升穿10天、50天線 科指升幅創新高 朝雲潛水14%
文章日期：2021年3月10日 09:30
恒指今早高開482點或1.68%，報29255點，升穿10天線(29238.77點)、50天線(29030.18點)，成交金額67億元；國指今早高開248點或2.27%，報11221點。恒生科技指數開市報8526點，升5.75%，創上市以來最大升幅。
藍籌29隻升，15隻下跌，8隻無升跌。舜宇光學（2382）2月手機鏡頭出貨量按年升34%，開市升8.02%，報192.5元，是升幅最大的藍籌，工行（1398）跌2.16%，報5.43元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升4.04%，報670元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻113點；匯控（0005）跌1.74%，報47.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。
北水南下合計淨流出1.39億元，南水北上合計淨流入24.31億元人民幣。
多間公司公布業績，績前表現如下，國泰（0293）開市報7.11元，升0.14%；普拉達（1913）開市報47.75元，無升跌；融創服務（1516）開市報21.3元，升5.9%；時代鄰里（9928）開市報5.75元，升3.79%。
朝雲集團（6601）上市，定價9.2元。開市報7.89元，跌14.2%。
稻草熊娛（2125）發盈喜，料去年多賺不少於70%。開市報10.4元，升6.2%。
百度通過港交所聆訊。港交所（0388）開市報454元，升2.99%。
穆迪研一併調低匯豐銀行及恒生評級。匯控（0005）開市報47.9元，跌1.74%；恒生（0011）開市報152元，升0.2%。
人大代表倡「遊戲宵禁」且限制「課金」額。騰訊（0700）開市報670元，升4.04%；網易（9999）開市報169.8元，升6.13%。
中電信（0728）去年多賺1.6％至249億元，末期息0.125港元，並宣布回A，擬發行120億股。中電信創52周高，見2.9元，開市報2.9元，升9.43%。
龍湖（0960）2月銷售金額增1.25倍。開市報49.5元，升2.38%。
譽宴集團（1483）發盈喜，料去年虧轉盈，股東應佔溢利最多9500萬。開市報1.98元，無升跌。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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