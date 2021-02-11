報道引述宏利內部指引，在永久離港申索情況有三種，一是離港往中國內地；二是家庭/配偶簽證/許可證；三是離港往英國（BNO簽證），其中BNO簽證部份屬於新增項目，相信是方便前線員工向客戶講解。

宏利發言人回覆指，若成員取得有關可在香港以外地方居住的文件證明，例如居留簽證，可申請提早提取強積金累算權益，收妥及核實所需文件後，再按積金局的指引及法定程序審批申請。

該報向匯豐、BCT銀聯、友邦及永明查詢，均表明會按積金局既定要求處理，強積金成員若以永久離港前往英國為由提出申請，可提交BNO簽證連同其他相關證明文件。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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