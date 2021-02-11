BNO簽證移英 宏利受理可提早領取MPF
文章日期：2021年3月10日 09:05
以BNO簽證移民英國為由，提早領取MPF一直欠缺相關指引，蘋果日報報道，強積金受託人宏利於今年2月底發出新指引，釐清BNO簽證可獲接納為申索提早提取強積金的證明文件，但需視乎當時移民政策。而積金局發言人回覆指，受託人擔當把關角色，會整體考慮相關事實和資料，包括BNO簽證。
報道引述宏利內部指引，在永久離港申索情況有三種，一是離港往中國內地；二是家庭/配偶簽證/許可證；三是離港往英國（BNO簽證），其中BNO簽證部份屬於新增項目，相信是方便前線員工向客戶講解。
宏利發言人回覆指，若成員取得有關可在香港以外地方居住的文件證明，例如居留簽證，可申請提早提取強積金累算權益，收妥及核實所需文件後，再按積金局的指引及法定程序審批申請。
該報向匯豐、BCT銀聯、友邦及永明查詢，均表明會按積金局既定要求處理，強積金成員若以永久離港前往英國為由提出申請，可提交BNO簽證連同其他相關證明文件。
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