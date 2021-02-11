道期跌0.06%，標期跌0.09%，納期升0.01%。日股現升0.24%，韓股現升0.81%，澳股現跌0.05%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括國泰航空（0293）、普拉達（1913）、融創服務（1516）、時代鄰里（9928）等。

朝雲集團（6601）上市，定價9.2元。

稻草熊娛（2125）發盈喜，料去年多賺不少於70%。

百度通過港交所聆訊 招股書強調AI定位 去年涉3300宗訴訟

穆迪研一併調低匯豐銀行及恒生評級。

舜宇光學（2382）2月手機鏡頭出貨量按年升34%。

人大代表倡「遊戲宵禁」且限制「課金」額。

中電信（0728）去年多賺1.6％至249億元，末期息0.125港元，並宣布回A，擬發行120億股。

龍湖（0960）2月銷售金額增1.25倍。譽宴集團（1483）發盈喜，料去年虧轉盈，股東應佔溢利最多9500萬。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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