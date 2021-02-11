港股ADR升409點 ATMX ADR升逾3% 國泰業績
文章日期：2021年3月10日 08:49
美股反彈，港股ADR升409點或1.4%，報29182點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.5%，折合報666.56元；阿里巴巴（9988）升3.16%，折合報231.07元；小米（1810）升3.69%，折合報22.76元；美團（3690）升7.63%，折合報325.05元；匯控（0005）跌1.56%，折合報47.99元；建行（0939）升0.43%，折合報6.53元。
道期跌0.06%，標期跌0.09%，納期升0.01%。日股現升0.24%，韓股現升0.81%，澳股現跌0.05%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括國泰航空（0293）、普拉達（1913）、融創服務（1516）、時代鄰里（9928）等。
朝雲集團（6601）上市，定價9.2元。
稻草熊娛（2125）發盈喜，料去年多賺不少於70%。
百度通過港交所聆訊 招股書強調AI定位 去年涉3300宗訴訟
穆迪研一併調低匯豐銀行及恒生評級。
舜宇光學（2382）2月手機鏡頭出貨量按年升34%。
人大代表倡「遊戲宵禁」且限制「課金」額。
中電信（0728）去年多賺1.6％至249億元，末期息0.125港元，並宣布回A，擬發行120億股。
龍湖（0960）2月銷售金額增1.25倍。譽宴集團（1483）發盈喜，料去年虧轉盈，股東應佔溢利最多9500萬。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道