美債息回落投資者吸納科技股 道指創新高 納指創4個月最大升幅
文章日期：2021年3月10日 08:15
美債息回落至1.526厘，市場又開始趁低吸納美國科技股，納指曾升最多4.3%，創去年11月4日後最大升幅；比特幣亦升4.7%，連升3日，重上54300美元。科技股支持之下，加上多項消息利好，如據報中美磋商重啟高層關係、經合組織將美國今年GDP增速預測上調一倍、1.9萬億美元刺激法案料於周三獲得國會通過等，道指高見32150.32點，創即市新高，收市則是2月24日後新高，連升3日，累計升908.6點。
道瓊斯工業平均指數收漲30點，升幅0.1%，報31832點。標普500指數收漲54點，升幅1.42%，報3875點。納斯達克綜合指數收漲464點，或3.69%，報13073點。
Intel升4.71%，報62.67美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻18點，而迪士尼跌3.67%，報194.51元，拖低道指48點。
科技股方面，蘋果收市報121.085元，升4.06%，谷歌母公司Alphabet收市報2040.36元，升1.63%，亞馬遜收市報3062.85元，升3.75%，Facebook收市報265.74元，升4.08%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.76%，報420點。德國DAX指數收漲0.4%，報14437點；法國CAC 40指數漲0.38%，報5924點；英國富時100指數收漲0.17%，報6730點。