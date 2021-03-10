美債息回落至1.526厘，市場又開始趁低吸納美國科技股，納指曾升最多4.3%，創去年11月4日後最大升幅；比特幣亦升4.7%，連升3日，重上54300美元。科技股支持之下，加上多項消息利好，如據報中美磋商重啟高層關係、經合組織將美國今年GDP增速預測上調一倍、1.9萬億美元刺激法案料於周三獲得國會通過等，道指高見32150.32點，創即市新高，收市則是2月24日後新高，連升3日，累計升908.6點。