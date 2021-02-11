Tesla（TSLA）急彈逾7%，重上600美元。昨晚急跌的蘋果（AAPL）回升2%，Facebook（FB）、微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）、Alphabet（GOOGL）均升逾2%。台積電ADR（TSM）升逾3%。

受注目的中概股方面，百度（BIDU）第二上市獲港交所（0388）批准，今晚ADR急升近7%。拼多多（PDD）及富途（FUTU）均升逾8%。蔚來（NIO）升近6%，小鵬汽車（XPEV）及理想汽車（LI）均升逾7%。

「女股神」Cathie Wood旗下的ARKK現升逾7%，ARKG及ARKW均升逾6%，ARKF升逾5%。今日稍早前，Cathie Wood接受外電訪問時，仍相信目前是牛市，且認為資金從高增長股票急速轉移至價值股，是牛市擴闊深度的訊號，「長遠對我們有利」。

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