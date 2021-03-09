百度通過港交所聆訊 招股書強調AI定位 去年涉3300宗訴訟
文章日期：2021年3月9日 20:24
港交所網站顯示，內地搜索引擎巨頭百度（Baidu）今晚上載來港作第二上市的聆訊後資料集。聯席保薦人為美銀證券、中信證券及高盛。百度以搜索引擎起家，但於招股資料中強調AI（人工智能）元素，自稱是一家AI公司。
資料顯示，公司旗下核心業務主要有3項，分別為移動生態（百度App、百度百科、百度聯盟等）；智能雲；以及智能駕駛及其他增長計劃（駕駛公司Apollo、小度、百度地圖等）。非核心業務，則為公司持股的影視串流平台愛奇藝。
招股資料顯示，百度去年全年錄得1070.74億元人幣（下同）收入，按年跌0.3%。核心業務收入錄得787億元，其中，在線營銷佔84%，貢獻663億元，分項收入按年跌5%，主要因為新冠疫情影響各行業的營銷需求；雲服務收入佔12%，貢獻92億元，分項收入按年升44%，主要是由於雲服務及產品快速增長。非核心的愛奇藝方面，在線營銷收入錄得68億元，按年跌18%。
智能雲業務方面，主要為向企業及公共機構提供雲解決方案，涉及AI PaaS（平台即服務）、SaaS（軟體即服務）以及IaaS（基礎設施即服務）等技術。舉例而言，百度參與項目之一是向廣州市提供雲解決方案，以改善當地交通管理及運輸服務。
智能駕駛業務方面，截至去年年底，百度已與10家汽車製造商簽訂戰略協議，為其提供地圖及自主泊車服務，近期擬開始接受自動導航訂單。百度旗下無人的士服務Robotaxi至今則於北京、長沙等少數城市推出。公司明言，「上述產品處於變現早期階段，收入貢獻並不大」。
百度近年於內地備受爭議，官司不斷。去年，中國多家法院共計收到3288宗針對百度的訴訟，涉及索賠總額高達6.28億元。截至去年年底，中國多家法院正審理2127宗針對百度的案件。
此外，百度於美國以同股不同權架構上市，其中B股為「一股十票」。初步招股資料顯示，百度董事長李彥宏持股17%，投票權達57%。
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
其他報道