資料顯示，公司旗下核心業務主要有3項，分別為移動生態（百度App、百度百科、百度聯盟等）；智能雲；以及智能駕駛及其他增長計劃（駕駛公司Apollo、小度、百度地圖等）。非核心業務，則為公司持股的影視串流平台愛奇藝。

招股資料顯示，百度去年全年錄得1070.74億元人幣（下同）收入，按年跌0.3%。核心業務收入錄得787億元，其中，在線營銷佔84%，貢獻663億元，分項收入按年跌5%，主要因為新冠疫情影響各行業的營銷需求；雲服務收入佔12%，貢獻92億元，分項收入按年升44%，主要是由於雲服務及產品快速增長。非核心的愛奇藝方面，在線營銷收入錄得68億元，按年跌18%。

智能雲業務方面，主要為向企業及公共機構提供雲解決方案，涉及AI PaaS（平台即服務）、SaaS（軟體即服務）以及IaaS（基礎設施即服務）等技術。舉例而言，百度參與項目之一是向廣州市提供雲解決方案，以改善當地交通管理及運輸服務。

智能駕駛業務方面，截至去年年底，百度已與10家汽車製造商簽訂戰略協議，為其提供地圖及自主泊車服務，近期擬開始接受自動導航訂單。百度旗下無人的士服務Robotaxi至今則於北京、長沙等少數城市推出。公司明言，「上述產品處於變現早期階段，收入貢獻並不大」。

百度近年於內地備受爭議，官司不斷。去年，中國多家法院共計收到3288宗針對百度的訴訟，涉及索賠總額高達6.28億元。截至去年年底，中國多家法院正審理2127宗針對百度的案件。

此外，百度於美國以同股不同權架構上市，其中B股為「一股十票」。初步招股資料顯示，百度董事長李彥宏持股17%，投票權達57%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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