中電信：現時回A為難得機遇 今年資本開支逾千億
文章日期：2021年3月9日 18:30
中電信（0728）去年資本開支達848億元（人民幣，下同）（約值1010.3億港元），按年升9.3%。集團預計今年全年資本開支達871億元，較去年升2.6%。集團表示，資本開資較為平穩，今年將加大數字化的投資，比例達25%；而5G業務的比重46%，達397億元，雲服務投資按年大增約1倍至85億元。
中電信表示，今日宣布A股的公開招股上市計劃，發行不超過120億股，招股所得資金主要用於5G網絡建設，科技研發技能和雲服務等。集團指，回A程序剛起步，隨後會向中證監的提交資料。
中電信執行董事及董事長兼首席執行官柯瑞文表示，目前集團的發展是適當的時機回歸A股，對於商討回A的計劃已達1年至2年，認為中國最近市場出現難得的機遇期，在綜合商討下，回A符合集團雲改策略。
柯瑞文表示，去年美國禁令影響美國投資者的投入，更令H股的股價大跌，影響港股投資者對集團的價值表現。柯瑞文再指，仍重視美國市場的投資者，回A能有助境外內投資者，達至多元化的資金來源渠道。集團更指，回A能令境外投資者切身投資體驗，更接近集團於國內的業務發展動向。惟未直接回應回A上市原因之一，與中電信於美股的禁令有關。
中電信去年移動服務ARPU按年微跌0.67%至44.1元，上半年5G移動服務ARPU達80.6元，下半年則回落。集團表示，5G用戶前期較少，相關的月費計劃屬高端務，下半年5G客戶增加下，經調整後的全年5G移動服務ARPU達65元。集團預計，今年整體移動服務 ARPU能持續增加，料按年升4%。
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